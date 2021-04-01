Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Альдо: я считаю Стерлинга чемпионом UFC. А Пётр Ян поплатился за свою ошибку

Альдо: я считаю Стерлинга чемпионом UFC. А Пётр Ян поплатился за свою ошибку
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший претендент на пояс UFC в легчайшем весе Жозе Альдо заявил, что считает Алджэмейна Стерлинга чемпионом промоушена, несмотря на то что тот победил Петра Яна лишь благодаря дисквалификации россиянина за запрещённый удар коленом в голову.

«Я действительно считаю его (Стерлинга. — Прим. «Чемпионата») чемпионом. Это была не его вина. Он не делал незаконных ударов и ничего такого. А Пётр Ян допустил ошибку и поплатился за неё.

Это более чем справедливо. Нельзя говорить, что Стерлинг не чемпион. Не имеет значения, дисквалификация это или нет. Правила следует соблюдать. Я действительно считаю его чемпионом», — цитирует Альдо MMA Fighting.

Предполагается, что в ближайшие несколько месяцев Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг проведут матч-реванш.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021