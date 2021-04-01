Альдо: я считаю Стерлинга чемпионом UFC. А Пётр Ян поплатился за свою ошибку

Бывший претендент на пояс UFC в легчайшем весе Жозе Альдо заявил, что считает Алджэмейна Стерлинга чемпионом промоушена, несмотря на то что тот победил Петра Яна лишь благодаря дисквалификации россиянина за запрещённый удар коленом в голову.

«Я действительно считаю его (Стерлинга. — Прим. «Чемпионата») чемпионом. Это была не его вина. Он не делал незаконных ударов и ничего такого. А Пётр Ян допустил ошибку и поплатился за неё.

Это более чем справедливо. Нельзя говорить, что Стерлинг не чемпион. Не имеет значения, дисквалификация это или нет. Правила следует соблюдать. Я действительно считаю его чемпионом», — цитирует Альдо MMA Fighting.

Предполагается, что в ближайшие несколько месяцев Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг проведут матч-реванш.