Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Джон Джонс объявил, что договорился с президентом UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс объявил, что договорился с президентом промоушена Даной Уайтом. Подробностями он не поделился.

Ранее Джонс заявил, что ему «подрезают» крылья, и просил уволить его из UFC.

“Мы только что отлично поужинали и прекрасно пообщались с Даной и договорились. Дату скоро объявим”, — написал боец в своём «твиттере».

«Невероятный вечер, брат», — так отреагировал Дана Уайт в своём "твиттере".

Можно предположить, что Джонс, который в 2020 году освободил пояс UFC в полутяжёлом весе ради перехода в тяжёлый вес, узнал имя следующего соперника.

Напомним, в настоящий момент Джон Джонс занимает первое место в сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. Он вернулся на вершину после официального объявления Хабиба Нурмагомедова о завершении карьеры.