Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Джон Джонс объявил, что договорился с президентом UFC

Джон Джонс объявил, что договорился с президентом UFC
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс объявил, что договорился с президентом промоушена Даной Уайтом. Подробностями он не поделился.

Ранее Джонс заявил, что ему «подрезают» крылья, и просил уволить его из UFC.

“Мы только что отлично поужинали и прекрасно пообщались с Даной и договорились. Дату скоро объявим”, — написал боец в своём «твиттере».

«Невероятный вечер, брат», — так отреагировал Дана Уайт в своём "твиттере".

Можно предположить, что Джонс, который в 2020 году освободил пояс UFC в полутяжёлом весе ради перехода в тяжёлый вес, узнал имя следующего соперника.

Напомним, в настоящий момент Джон Джонс занимает первое место в сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. Он вернулся на вершину после официального объявления Хабиба Нурмагомедова о завершении карьеры.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021