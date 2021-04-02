Джон Джонс объявил, что договорился с президентом UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс объявил, что договорился с президентом промоушена Даной Уайтом. Подробностями он не поделился.
Ранее Джонс заявил, что ему «подрезают» крылья, и просил уволить его из UFC.
“Мы только что отлично поужинали и прекрасно пообщались с Даной и договорились. Дату скоро объявим”, — написал боец в своём «твиттере».
«Невероятный вечер, брат», — так отреагировал Дана Уайт в своём "твиттере".
Можно предположить, что Джонс, который в 2020 году освободил пояс UFC в полутяжёлом весе ради перехода в тяжёлый вес, узнал имя следующего соперника.
Напомним, в настоящий момент Джон Джонс занимает первое место в сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. Он вернулся на вершину после официального объявления Хабиба Нурмагомедова о завершении карьеры.
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