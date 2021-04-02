Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Эдди Хирн: Поветкин не в состоянии стать чемпионом мира

Эдди Хирн: Поветкин не в состоянии стать чемпионом мира
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о российском боксёре Александре Поветкине. Напомним, в минувшие выходные 41-летнего Поветкина нокаутировал 32-летний британский тяжеловес Диллиан Уайт.

По словам Хирна, российский боксёр не сможет стать чемпионом мира.

«Он многого добился в спорте. Он провёл несколько потрясающих боёв. Но сейчас он не в состоянии стать чемпионом мира. А выступает он только ради этого.

Он заработал много денег. Но мне не кажется, что он хочет остаться, пытаясь вернуться на верщину. Поэтому, думаю, для него всё кончено», — приводит слова промоутера издание Boxing News 24.

С 2011 по 2013 год Александр Поветкин был регулярным чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBA.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021