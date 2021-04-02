Эдди Хирн: Поветкин не в состоянии стать чемпионом мира
Британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о российском боксёре Александре Поветкине. Напомним, в минувшие выходные 41-летнего Поветкина нокаутировал 32-летний британский тяжеловес Диллиан Уайт.
По словам Хирна, российский боксёр не сможет стать чемпионом мира.
«Он многого добился в спорте. Он провёл несколько потрясающих боёв. Но сейчас он не в состоянии стать чемпионом мира. А выступает он только ради этого.
Он заработал много денег. Но мне не кажется, что он хочет остаться, пытаясь вернуться на верщину. Поэтому, думаю, для него всё кончено», — приводит слова промоутера издание Boxing News 24.
С 2011 по 2013 год Александр Поветкин был регулярным чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBA.
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