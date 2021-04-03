Рой Джонс готов встретиться с Оскаром де ла Хойей

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший готов встретиться с бывшим чемпионом мира в шести весовых категориях Оскаром де ла Хойей, который недавно объявил о возобновлении карьеры. Об этом рассказал тренер Джонса Элфи Смит.

«Общался с Роем вчера. Он отлично себя чувствует. Готов встретиться с Оскаром де ла Хойей. Знаю, что в прошлом они никогда не могли договориться о весовой категории. Но сейчас идеальное время, чтобы подарить болельщикам такой бой. У де ла Хойи один из лучших левых боковых за всю историю бокса. У Роя Джонса также уничтожающий боковой удар. Посмотрим, кто станет настоящим Капитаном Крюком», — приводит слова Смита BoxingScene.

Напомним, Рой Джонс в ноябре минувшего года уже провёл один выставочный поединок, сведя к ничьей встречу с Майком Тайсоном. Де ла Хойя последний раз появлялся на ринге в 2008 году, когда досрочно проиграл Мэнни Пакьяо.