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Рой Джонс готов встретиться с Оскаром де ла Хойей

Рой Джонс готов встретиться с Оскаром де ла Хойей
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший готов встретиться с бывшим чемпионом мира в шести весовых категориях Оскаром де ла Хойей, который недавно объявил о возобновлении карьеры. Об этом рассказал тренер Джонса Элфи Смит.

«Общался с Роем вчера. Он отлично себя чувствует. Готов встретиться с Оскаром де ла Хойей. Знаю, что в прошлом они никогда не могли договориться о весовой категории. Но сейчас идеальное время, чтобы подарить болельщикам такой бой. У де ла Хойи один из лучших левых боковых за всю историю бокса. У Роя Джонса также уничтожающий боковой удар. Посмотрим, кто станет настоящим Капитаном Крюком», — приводит слова Смита BoxingScene.

Напомним, Рой Джонс в ноябре минувшего года уже провёл один выставочный поединок, сведя к ничьей встречу с Майком Тайсоном. Де ла Хойя последний раз появлялся на ринге в 2008 году, когда досрочно проиграл Мэнни Пакьяо.

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