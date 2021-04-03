Президент Bellator прокомментировал дебют Усмана Нурмагомедова в промоушене
Президент Bellator Скотт Кокер поделился впечатлениями от дебюта в промоушене Усмана Нурмагомедова, который в первом бою в лиге уверенно победил Майка Хэмила.
«22-летний парень обладает огромным мастерством. Я также слышал, что он отлично борется, в этом бою он боролся не так много, но он хорош в этом. Его будет трудно сдержать. Мне будет интересно посмотреть, как Усман будет развиваться.
Я работаю с залом АКА с самого начала. Я видел появление многих бойцов. Веласкеса, Кормье. Зал АКА — настоящая фабрика бойцов. Ребята там подтягивают друг друга. Ожидаю, что Усман будет становиться лучше и лучше. Посмотрим, как он покажет себя в следующие 2-3 года», — сказал Кокер на пресс-конференции после турнира Bellator 255.
Это не второй Хабиб. Победить в Bellator Усману Нурмагомедову помогла ударка
Брат Орла выиграл дебютный бой в лиге единогласным решением. При этом он ни разу не полез в борьбу.
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