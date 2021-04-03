Дацик готов заплатить Александру Емельяненко 5 млн рублей за бой

Скандальный боец ММА Вячеслав Дацик записал видеообращение к российскому бойцу Александру Емельяненко. В обращении он прокомментировал недавние высказывания Емельяненко. Ранее Емельяненко поставил под сомнение, что кто-то согласится организовать их бой. При этом, по словам менеджера Александра, гонорар бойца обычно составляет 10 млн рублей.

«Емеля, ты ничего там не попутал, куропатка несчастная? Ты за метлой-то своей следи. Устраиваешь какие-то концерты, забыл, что за базары надо отвечать? Ты что забыл, за что сидел? Качаешь тут за какую-то братву. Клоун.

Если бы у нас был бой, то на первой минуте печень бы твоя вылетела. Люди готовы организовать этот бой. Какие там 10 миллионов? Менеджеры твои гонят. Выходи на бой, отвечай за базар. Я тебе 5 миллионов со своего кармана выну, клоун. Выходи и дерись. Ты идёшь не за бабло, а отвечать за свой базар», — сказал Дацик в видеоролике на YouTube-канале True Gym MMA.