Результаты всех боёв турнира «ММА Серия-29: Кубок мира»

Вчера, 3 марта, в Минске (Беларусь) прошёл турнир по смешанным единоборствам «ММА Серия-29: Кубок мира», в ходе которого состоялись 10 поединков.
ММА Серия-29: Кубок мира. 3 апреля 2021 года. Минск, Беларусь.
1. Ренат Гулевич (Беларусь) победил Марата Мухсияна (Армения) ТКО в 3-м раунде (2:19);
2. Иван Семенюк (Беларусь) победил Расула Рагимова (Азербайджан) удушающим приемом в 1-м раунде (2:48);
3. Артем Лукьянов (Беларусь) победил Никиту Крашина (Беларусь) удушающим приемом в 1-м раунде (2:37);
4. Никита Рачков (Беларусь) победил Владимира Хотько (Молдова) удушающим приемом в 1-м раунде (1:58);
5. Шамиль Газиев (Россия) победил Алексея Дружинина (Беларусь) ТКО в 1-м раунде (0:33).
6. Евгений Слепцов (Беларусь) победил Руслана Сагайдака (Беларусь) ТКО в 1-м раунде (4:50);
7. Виталий Андрухович (Беларусь) победил Алима Киасова (Россия) удушающим приемом в 1-м раунде (3:32);
8. Иван Кулак (Беларусь) победил Дениса Айдарова (Россия) удушающим приемом во 2-м раунде (2:49);
9. Дмитрий Засинец (Беларусь) победил Мурада Саидова (Россия) ТКО в 1-м раунде (4:48);
10. Али Далгатов (Россия) победил Антон Федорович (Беларусь) удушающим приемом в 1-м раунде (0:35).
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