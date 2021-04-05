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Лобов: бой с Тухуговым в любом случае состоится. Это дело чести и принципа

Лобов: бой с Тухуговым в любом случае состоится. Это дело чести и принципа
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов, ранее выступавший в UFC, высказался о возможности проведения боя с Зубайрой Тухуговым. Напомним, поединок должен был состояться в 2018 году, однако был отменён после того, как Тухугов принял участие в потасовке после боя Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор.

«Конечно, бой на голых кулаках с Тухуговым был бы интересен, но здесь даже смысла нет это обсуждать, потому что ему нет никакого смысла его принимать. Его фишка — это борьба, поэтому на голых кулаках выходить ему резона бы не было. Я готов с ним в ММА подраться, мне этот бой интересен, и всегда будет интересен. Но предложений не было, хотя я UFC всегда пишу, что готов выйти на этот бой бесплатно. На замену или ещё как-то. Пока ничего нет, но я готов. Со своей стороны я всё сделал, чтобы этот бой случился.

Этот бой в любом случае состоится. Я о нём не забыл, и никогда не перестану пытаться получить этот бой. Это дело принципа, сто процентов. Как я уже говорил, если я даже получу деньги за этот бой, их все отдам в детский дом. Для меня этот бой не бизнес, это дело чести. Мне здесь деньги не нужны, и я это хочу показать не только на словах, но и на деле», — приводит слова Лобова Fight Time со ссылкой на «Большой куш LIVE».

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