Костя Цзю: смерть Владимира Гендлина — большая утрата для всех, кто любит бокс

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю отреагировал на известие о смерти именитого комментатора бокса Владимира Гендлина.

«Мы знакомы с ним очень-очень давно, лет 30. Для меня это человек, который хорошо разбирался в боксе, жил этим видом спорта. Для нас для всех, кто любит бокс, это большая утрата. Самые искренние соболезнования всей его семье», — приводит слова Цзю ТАСС.

9 марта Гендлин перенёс обширный инфаркт, в тот же день перенёс две операции. Через неделю выписался из больницы, но вскоре почувствовал себя плохо. Тесты на коронавирус были отрицательные. 26 марта скорая помощь установила наличие антител и сделала вывод, что был перенесён коронавирус, которого он не заметил. Заболевание дало осложнение в виде пневмонии. 4 апреля комментатор был переведён на ИВЛ.