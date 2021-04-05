Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Костя Цзю: смерть Владимира Гендлина — большая утрата для всех, кто любит бокс

Костя Цзю: смерть Владимира Гендлина — большая утрата для всех, кто любит бокс
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
Аудио-версия:

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю отреагировал на известие о смерти именитого комментатора бокса Владимира Гендлина.

«Мы знакомы с ним очень-очень давно, лет 30. Для меня это человек, который хорошо разбирался в боксе, жил этим видом спорта. Для нас для всех, кто любит бокс, это большая утрата. Самые искренние соболезнования всей его семье», — приводит слова Цзю ТАСС.

9 марта Гендлин перенёс обширный инфаркт, в тот же день перенёс две операции. Через неделю выписался из больницы, но вскоре почувствовал себя плохо. Тесты на коронавирус были отрицательные. 26 марта скорая помощь установила наличие антител и сделала вывод, что был перенесён коронавирус, которого он не заметил. Заболевание дало осложнение в виде пневмонии. 4 апреля комментатор был переведён на ИВЛ.

Тищенко выразил соболезнования в связи со смертью Гендлина
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021