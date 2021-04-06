Ковалёв – о Гендлине: каждый бой с его комментариями дарил ещё больший интерес к боксу

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв почтил память ушедшего из жизни легендарного боксёрского комментатора Владимира Гендлина.
«Очень жаль, что от нас ушёл и покинул наш мир, лучший боксерский комментатор России, Владимир Ильич Гендлин. Каждый бой, с его вниманием и комментариями, дарил всем любителям бокса ещё больший интерес к боксёрским поединкам. Мои соболезнования родным и близким», – написал Ковалёв в своём аккаунте в «Инстаграме».
Двукратный лауреат «ТЭФИ» и эксперт по боксу скончался 5 апреля в возрасте 84 лет. 9 марта Гендлин перенёс обширный инфаркт, в тот же день перенёс две операции. Через неделю выписался из больницы, но вскоре почувствовал себя плохо. Тесты на коронавирус были отрицательные. 26 марта скорая помощь установила наличие антител и сделала вывод, что был перенесён коронавирус, которого он не заметил. Заболевание дало осложнение в виде пневмонии. 4 апреля комментатор был переведён на ИВЛ.
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