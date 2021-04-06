Добер — о бое с Махачевым: Гэтжи сказал мне — ну ты понял, да?

Американский боец смешанных единоборств Дрю Добер, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, вспомнил, как проиграл россиянину Исламу Махачеву на турнире UFC 259 в марте. По словам Добера, вскоре после боя он встретился с бывшим временным чемпионом дивизиона Джастином Гэтжи.
«Когда я вернулся после боя в Денвер, я пришёл на тренировку, и меня встретил Джастин Гэтжи. Он сказал мне: ну ты понял, да? И да, я понял.
Махачев не просто так занимается всем этим с четырёх лет. Я чувствовал, что нахожусь в прекрасной форме. Поверьте, я побил бы почти всех бойцов лёгкого дивизиона. Но, чёрт побери, то, что он делает, то, в чём он конкретно хорош… Он феноменален в том, что касается его сильных сторон», — рассказал Добер в интервью YouTube-каналу Moments in MMA.
- 6 апреля 2021
-
10:01
-
09:00
-
08:48
-
06:33
-
03:24
-
03:05
-
00:47
- 5 апреля 2021
-
23:26
-
22:14
-
21:02
-
20:13
-
19:37
-
18:54
-
18:24
-
18:14
-
17:32
-
16:56
-
16:00
-
15:02
-
14:01
-
13:00
-
12:01
-
11:00
-
10:02
-
09:01
-
00:59
- 4 апреля 2021
-
23:26
-
22:27
-
21:37
-
20:26
-
19:57
-
18:51
-
17:58
-
16:32
-
15:51