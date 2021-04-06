Добер — о бое с Махачевым: Гэтжи сказал мне — ну ты понял, да?

Американский боец смешанных единоборств Дрю Добер, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, вспомнил, как проиграл россиянину Исламу Махачеву на турнире UFC 259 в марте. По словам Добера, вскоре после боя он встретился с бывшим временным чемпионом дивизиона Джастином Гэтжи.

«Когда я вернулся после боя в Денвер, я пришёл на тренировку, и меня встретил Джастин Гэтжи. Он сказал мне: ну ты понял, да? И да, я понял.

Махачев не просто так занимается всем этим с четырёх лет. Я чувствовал, что нахожусь в прекрасной форме. Поверьте, я побил бы почти всех бойцов лёгкого дивизиона. Но, чёрт побери, то, что он делает, то, в чём он конкретно хорош… Он феноменален в том, что касается его сильных сторон», — рассказал Добер в интервью YouTube-каналу Moments in MMA.

