Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Гассиев назвал ошибку Поветкина в реванше с Уайтом

Гассиев назвал ошибку Поветкина в реванше с Уайтом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
Аудио-версия:

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA Super и IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев прокомментировал поражение Александра Поветкина в матче-реванше с Диллианом Уайтом.

«Вероятно, ошибка Саши и его команды в том, что он переболел коронавирусом и не успел полностью восстановиться. Даже на взвешивании было видно, что он не в такой форме, в какой был в первом бою.

Нужно было взять паузу и больше потренироваться. Но Саша – опытный боксёр. Даже великий боксёр. Рассчитывал на опыт», — цитирует Гассиева «МК-спорт».

Напомним, в ночь с 27 на 28 марта мск Александр Поветкин проиграл Диллиану Уайту нокаутом в четвёртом раунде. Это был матч-реванш россиянина и британца. В первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, хотя дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021