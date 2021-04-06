Гассиев назвал ошибку Поветкина в реванше с Уайтом

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA Super и IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев прокомментировал поражение Александра Поветкина в матче-реванше с Диллианом Уайтом.

«Вероятно, ошибка Саши и его команды в том, что он переболел коронавирусом и не успел полностью восстановиться. Даже на взвешивании было видно, что он не в такой форме, в какой был в первом бою.

Нужно было взять паузу и больше потренироваться. Но Саша – опытный боксёр. Даже великий боксёр. Рассчитывал на опыт», — цитирует Гассиева «МК-спорт».

Напомним, в ночь с 27 на 28 марта мск Александр Поветкин проиграл Диллиану Уайту нокаутом в четвёртом раунде. Это был матч-реванш россиянина и британца. В первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, хотя дважды побывал в нокдауне в четвёртом раунде.