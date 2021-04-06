Флойд Мейвезер назвал топ-5 боксёров в истории

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер рассказал, кто, по его мнению, входит в пятёрку лучших боксёров в истории. В свой топ-5 Мейвезер включил Пернелла Уитакера, Роберто Дюрана, Ларри Холмса, Аарона Прайора и самого себя, сообщает Give Me Sport.

Уитакер становился чемпионом мира в четырёх весовых категориях. Он шесть раз защищал титул абсолютного чемпиона в лёгком весе, что является рекордом. Дюран также завоёвывал пояса в четырёх весах, он одержал 103 победы (в том числе 70 нокаутом) в 119 боях. Холмс был чемпионом мира по версии WBC на протяжении пяти лет, он является одним из пятерых боксёров, побеждавших легендарного Мохаммеда Али. Прайор, бывший чемпион мира в полусреднем весе, потерпел лишь одно поражение в 40 боях. Что касается Мейвезера, то у него 50 побед в 50 боях.

