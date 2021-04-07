UFC Вегас 23: полный кард турнира с главным боем Веттори — Холланд

В ночь с 10 на 11 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 23. В главном событии вечера сразятся представители среднего веса Марвин Веттори и Кевин Холланд. Также в основном карде россиянин Алиасхаб Хизриев сразится с Кайлом Докосом. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард

Марвин Веттори — Кевин Холланд

Алиасхаб Хизриев — Кайл Даукаус

Арнольд Аллен – Содик Юсуфф

Сэм Алви – Джулиан Маркес

Нина Ансарофф – Маккензи Дерн

Майк Перри – Дэниел Родригес

Предварительный кард

Джим Миллер – Джо Солецки

Матеуш Гамрот – Скотт Хольцман

Эрин Бланчфилд – Норма Дюмон

Игнасио Бахамондес – Джон Макдесси

Йорган де Кастро – Ярис Данхо

Хантер Азур – Джек Шор

Джордан Гриффин – Луис Салданья

Уильям Найт – Чон Да Ун

Импа Касанганай – Саша Палатников