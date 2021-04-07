UFC Вегас 23: полный кард турнира с главным боем Веттори — Холланд

В ночь с 10 на 11 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 23. В главном событии вечера сразятся представители среднего веса Марвин Веттори и Кевин Холланд. Также в основном карде россиянин Алиасхаб Хизриев сразится с Кайлом Докосом. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.
Основной кард
Марвин Веттори — Кевин Холланд
Алиасхаб Хизриев — Кайл Даукаус
Арнольд Аллен – Содик Юсуфф
Сэм Алви – Джулиан Маркес
Нина Ансарофф – Маккензи Дерн
Майк Перри – Дэниел Родригес
Предварительный кард
Джим Миллер – Джо Солецки
Матеуш Гамрот – Скотт Хольцман
Эрин Бланчфилд – Норма Дюмон
Игнасио Бахамондес – Джон Макдесси
Йорган де Кастро – Ярис Данхо
Хантер Азур – Джек Шор
Джордан Гриффин – Луис Салданья
Уильям Найт – Чон Да Ун
Импа Касанганай – Саша Палатников
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