Лицом рекламной кампании нового экипировщика UFC стал Стерлинг, победивший Петра Яна

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг стал лицом рекламной кампании нового поставщика экипировки для бойцов промоушена. Соответствующие фотографии появились в «Инстаграме».

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» UFC.

Напомним, Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг встретились на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Российский спортсмен лидировал по очкам, но в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар. В результате Петра дисквалифицировали, а его соперник получил звание чемпиона. В UFC обещают организовать реванш бойцов в скором времени. На счету 31-летнего Стерлинга 20 побед и три поражения в смешанных единоборствах. У 28-летнего Яна 15 побед и два поражения.

