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Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как ровно три года назад стал чемпионом UFC

Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как ровно три года назад стал чемпионом UFC
Бокс/ММА / UFC 0
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как завоевал чемпионский пояс в поединке с Элом Яквинтой на UFC 223.

«В ту неделю в лёгком весе не нашлось ни одного бойца, кроме Эла Яквинты. Мне предлагали пять разных оппонентов топ-уровня, но все они отказались под разными предлогами. На тот момент я шёл с результатом 25-0 и 9-0 в UFC», — написал Нурмагомедов на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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