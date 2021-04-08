Приём Яна против Стерлинга позволил Мораешу выиграть титульный поединок ONE Championship

В ночь на 8 апреля 2021 года состоялся исторический для сингапурского промоушена ONE Championship. Впервые ивент транслировался на Северную Америку в удобное для поклонников ММА, вечернее время. В соглавном поединке карда действующий чемпион организации Адриано Мораеш защищал свой титул от посягательств легенды UFC Деметриуса Джонсона.

На третьей минуте Деметриус решился на атаку, которая не увенчалась успехом, и получил очередной джеб навстречу в голову и упал на канвас. Мораеш бросился добивать соперника, Джонсон попытался подняться, оказался на коленях лицом к Адриано и получил тяжёлый удар коленом в голову, а после чего последовало добивание. Спустя пару секунд остановил поединок, чтобы сохранить легенде здоровье.

Отметим, что бой был завершён после проведения Мораешом приёма, который использовал российский боец UFC Пётр Ян в титульном поединке турнира UFC 259 в начале марта в бою с Алджэмейном Стерлингом. Напомним, что тогда Ян нанёс Стерлингу удар в голову коленом, однако рука американца едва касалась канваса, а три точки были зафиксированы, вследствие чего последовала дисквалификация российского чемпиона. Здесь эпизод – точная копия, только в промоушене ONE подобные удары разрешены.

Права на видео принадлежат ONE Championship. Ролик можно посмотреть на странице ONE Championship в «Инстаграме».