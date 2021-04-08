«Лучшее правило в ONE!» Аскрен — о победе Мораеса после удара коленом в голову

Бывший чемпион ONE Championship Бен Аскрен отреагировал на победу Адриано Мораеса в титульном поединке промоушена с легендой UFC Деметриусом Джонсоном. В 2018 году Аскрен перешёл в UFC, а Деметриус Джонсон — в ONE. В 2019 году Бен завершил карьеру.

«Удары коленом по оппоненту, находящемуся на канвасе, разрешены в ONE! Это лучшее правило в ONE», — написал Аскрен в своём «твиттере».

Отметим, что бой был завершён после проведения Мораесом приёма, который использовал российский боец UFC Пётр Ян в титульном поединке турнира UFC 259 в начале марта в бою с Алджэмейном Стерлингом.

Напомним, что тогда Ян нанёс Стерлингу удар в голову коленом, однако рука американца едва касалась канваса, а три точки были зафиксированы, вследствие чего последовала дисквалификация российского чемпиона. Здесь эпизод — точная копия, только в промоушене ONE подобные удары разрешены.