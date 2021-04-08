Брат Исмаилова рассказал, когда Магомед закончит карьеру

Рамазан Исмаилов, брат и тренер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, рассказал, когда тот завершит карьеру.
«Я вижу так: после Минеева проведём ещё один бой, и можно заканчивать карьеру. Если, конечно, не получится организовать бой с Йоэлем Ромеро», — приводит слова Рамазана Исмаилова «Матч ТВ».
Матч-реванш с участием Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева запланирован на 1 октября. В первом поединке, состоявшемся в октябре 2019 года, судьи зафиксировали ничью.
На счету 34-летнего Исмаилова 21 поединок в смешанных единоборствах. Российский спортсмен одержал 18 побед и потерпел два поражения, сведя вничью ещё один бой. Последний поединок он провёл в декабре 2020 года, победив Ивана Штыркова.
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