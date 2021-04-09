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Кунченко заявил, что Стерлинг занимает в легчайшем весе UFC место российского бойца

Кунченко заявил, что Стерлинг занимает в легчайшем весе UFC место российского бойца
Бокс/ММА / UFC 0

Боец PFL Алексей Кунченко из команды «Архангел Михаил» заявил, что чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг остановил чемпиона дивизиона. Стерлинг стал чемпионом в результате дисквалификации Петра Яна в титульном поединке с ним.

«Все эти попытки Стерлинга привлечь к себе внимание и отсрочить реванш, на который он, кстати, уже согласился, тормозит весь дивизион. Там есть невероятные парни, которые действительно могут составить конкуренцию Пете Яну, а Стерлинг превратил титульную гонку в цирк.

Знаешь, наш одноклубник Денис Лаврентьев никак не может подписаться в UFC, потому что в легчайшем весе уже достаточно много бойцов. Мне кажется, Стерлинг занимает в лиге его место», — рассказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

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