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Джо Смит высказался о бое с Власовым и возможном поединке с Бетербиевым

Джо Смит высказался о бое с Власовым и возможном поединке с Бетербиевым
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Официальный претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Джо Смит уверен, что в случае победы над Максимом Власовым ему удастся получить поединок с чемпионом мира по версиям WBC и IBF Артуром Бетербиевым.

«Выступление Бетербиева в поединке с Дейнесом было достаточно сильным, особенно с учётом того, что он долго не дрался. Но я думал, что он остановит Адама немного раньше.

Что касается моего боя с Власовым, надеюсь, всё пройдёт хорошо. Если я смогу победить, мне приятно знать, с кем встречусь в следующий раз — Бетербиевым. Я не недооцениваю Власова, но ожидаю, что справлюсь с ним. Точно также ожидал, что Бетербиев победит Дейнеса. Приятно знать, какие перспективы открываются после схватки с Власовым», — приводит слова Смита BoxingScene.

Ранее глава Top Rank Боб Арум неоднократно заявлял, что в случае победы Смита компания организует объединительную схватку Джо с Артуром Бетербиевым.

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