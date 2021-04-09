Джо Смит высказался о бое с Власовым и возможном поединке с Бетербиевым

Официальный претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе Джо Смит уверен, что в случае победы над Максимом Власовым ему удастся получить поединок с чемпионом мира по версиям WBC и IBF Артуром Бетербиевым.
«Выступление Бетербиева в поединке с Дейнесом было достаточно сильным, особенно с учётом того, что он долго не дрался. Но я думал, что он остановит Адама немного раньше.
Что касается моего боя с Власовым, надеюсь, всё пройдёт хорошо. Если я смогу победить, мне приятно знать, с кем встречусь в следующий раз — Бетербиевым. Я не недооцениваю Власова, но ожидаю, что справлюсь с ним. Точно также ожидал, что Бетербиев победит Дейнеса. Приятно знать, какие перспективы открываются после схватки с Власовым», — приводит слова Смита BoxingScene.
Ранее глава Top Rank Боб Арум неоднократно заявлял, что в случае победы Смита компания организует объединительную схватку Джо с Артуром Бетербиевым.
- 9 апреля 2021
-
18:55
-
17:59
-
16:00
-
15:05
-
14:07
-
13:15
-
13:06
-
12:00
-
11:03
-
10:00
-
09:00
-
00:48
-
00:41
-
00:34
- 8 апреля 2021
-
23:26
-
23:19
-
22:14
-
21:18
-
20:46
-
19:36
-
18:58
-
17:42
-
16:03
-
15:06
-
14:01
-
13:00
-
12:23
-
12:00
-
11:34
-
11:00
-
10:13
-
09:41
-
09:00
-
08:05
-
07:50