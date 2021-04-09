Нганну: не уверен, что Джон Джонс жёстче Миочича

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну отдал должное бывшему чемпиону лиги в полутяжёлом весе Джону Джонсу, с которым может встретиться в следующем бою, но усомнился, что он такой же жёсткий, как экс-чемпион в тяжёлом весе Стипе Миочич.
«У Джона Джонса определённо более богатый технический арсенал, чем у Миочича. Но я не уверен, что он жёстче Стипе. Что касается моего возможного поединка с Джонсом, думаю, что в UFC могут провести бой в Африке, чтобы воспроизвести что-то вроде «Грохота в джунглях».
Я бы определённо стал частью такого шоу. Надеюсь, это сделают как можно раньше, возможно, это случится именно в поединке с Джонсом. Это будет эпично», — приводит слова Нганну MMAJunkie.
Напомним, «Грохотом в джунглях» назвали чемпионский поединок легендарных тяжеловесов профессионального бокса Мохаммеда Али с Джорджем Форманом.
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