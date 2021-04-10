Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бейдер единогласным решением победил Мачиду в главном бою Bellator 256

Бейдер единогласным решением победил Мачиду в главном бою Bellator 256
Бокс/ММА / Bellator 0
Аудио-версия:

В ночь со 9 на 10 апреля мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 256.

В главном бою турнира Bellator 256 в рамках четвертьфинала Гран-при полутяжёлого веса сразились экс-чемпион дивизиона и чемпион в тяжёлом весе Bellator Райан Бейдер и бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Лиоту Мачида. Бейдер победил единогласным судейским решением (49-46, 49-45, 49-45).

Bellator 2021. Bellator 256, Анкасвилл, США
Райан Бейдер (W) - Лиото Машида
10 апреля 2021, суббота. 06:00 МСК
Райан Бейдер
Окончено
UD
Лиото Машида

Теперь боец встретится с победителем пары Кори АндерсонДовлетджан Ягшимурадов в полуфинале Гран-при – их бой пройдёт 16 апреля.

В предварительном карде дебютировала 22-летняя российская представительница смешанных единоборств непобеждённая Диана Авсарагова. Ей противостояла 34-летняя американка Тара Графф. Бой завершился на 29-й секунде поединка победой Авсараговой нокаутом после удачно проведённого контратакующего удара в челюсть Графф.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021