Бейдер единогласным решением победил Мачиду в главном бою Bellator 256

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В ночь со 9 на 10 апреля мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 256.

В главном бою турнира Bellator 256 в рамках четвертьфинала Гран-при полутяжёлого веса сразились экс-чемпион дивизиона и чемпион в тяжёлом весе Bellator Райан Бейдер и бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Лиоту Мачида. Бейдер победил единогласным судейским решением (49-46, 49-45, 49-45).

Теперь боец встретится с победителем пары Кори Андерсон – Довлетджан Ягшимурадов в полуфинале Гран-при – их бой пройдёт 16 апреля.

В предварительном карде дебютировала 22-летняя российская представительница смешанных единоборств непобеждённая Диана Авсарагова. Ей противостояла 34-летняя американка Тара Графф. Бой завершился на 29-й секунде поединка победой Авсараговой нокаутом после удачно проведённого контратакующего удара в челюсть Графф.