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Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор — самый большой кусок дерьма в спорте, у него нет яиц

Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор — самый большой кусок дерьма в спорте, у него нет яиц
Бокс/ММА / UFC 0

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, жёстко раскритиковал ирландца Конора Макгрегора. По словам Абдель-Азиза, Макгрегор боится драться с Камару Усманом. Для этого боя ирландцу нужно было перейти в более высокий вес.

«Конор — самый большой кусок дерьма в спорте. Усман — отличный отец и муж, а не какая-то сволочь. Если у тебя есть какие-то проблемы с Камару, подерись с ним! Но мы знаем, что у Макгрегора нет яиц.
Он никогда не подерётся с кем-то вроде Усмана. Он даже не посмотрит ему в лицо.

Если свести их в драке, будь то уличная или ещё какая, хоть тюремная, то в любом случае понятно, кто там будет папочкой. Конечно, им будет Усман», — цитирует Абдель-Азиза TMZ.

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