Стерлинг отреагировал на призыв Яна лишить его титула

Американский боец ММА, чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг опубликовал новую запись в своём «твиттере». Американец отреагировал на призыв российского бойца ММА Петра Яна лишить соперника титула.

Ранее Стерлинг сообщил, что уже отклонил одно предложение провести реванш с Яном. По словам американца, ему нужно время для операции и восстановления, всё это может занять порядка девяти месяцев. Стерлинг полагает, что сможет провести бой в конце 2021 года. Американский боец получил чемпионский пояс после того, как Ян во время их поединка нанёс запрещённый удар коленом в голову.

После того, как Стерлинг сообщил об отказе провести реванш, Ян обратился к руководству UFC. Он предложил лишить американца титула.

«Стой… ты теперь убегаешь? Я думал, что ты хочешь провести этот бой. Так почему ты отказываешься от поединка в ноябре? Мы можем вновь выйти в октагон, как настоящие мужчины, или ты можешь сидеть и реветь, требуя, чтобы тебе вернули титул, который ты проиграл», — сказал Стерлинг в видеообращении.