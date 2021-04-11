Веттори победил Холланда единогласным решением судей
В Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 23. В главном событии вечера встретились средневесы Марвин Веттори и Кевин Холланд. Победу единогласным решением судей одержал Веттори.
По итогам пяти раундов все рефери отдали победу Веттори. Счёт — 50:44.
Веттори одержал уже 17-ю победу в 21 поединке в ММА. Для Холланда поражение стало седьмым в 28 боях в карьере.
Напомним, изначально Веттори должен был встретится с Дарреном Тиллом, но британец незадолго до турнира получил травму. Холланд согласился выйти на бой на коротком уведомлении. До этого Кевин выходил в октагон 20 марта 2021 года. Тогда он уступил единогласным решением судей Дереку Брансону.
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