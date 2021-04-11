Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Веттори победил Холланда единогласным решением судей

Веттори победил Холланда единогласным решением судей
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 23. В главном событии вечера встретились средневесы Марвин Веттори и Кевин Холланд. Победу единогласным решением судей одержал Веттори.

По итогам пяти раундов все рефери отдали победу Веттори. Счёт — 50:44.

Веттори одержал уже 17-ю победу в 21 поединке в ММА. Для Холланда поражение стало седьмым в 28 боях в карьере.

Напомним, изначально Веттори должен был встретится с Дарреном Тиллом, но британец незадолго до турнира получил травму. Холланд согласился выйти на бой на коротком уведомлении. До этого Кевин выходил в октагон 20 марта 2021 года. Тогда он уступил единогласным решением судей Дереку Брансону.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021