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Девушка-боксёр, взвешивавшаяся в эффектном белье, показала пугающие травмы после боя

Девушка-боксёр, взвешивавшаяся в эффектном белье, показала пугающие травмы после боя
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

10 апреля в Лондоне прошёл вечер профессионального бокса. В его карде состоялся поединок девушек в легчайшем весе за титул по версии WBA, в котором австралийка Эбани Бриджс встретилась с Шеннон Кортни. Бриджс уступила в схватке единогласным решением судей. При этом она получила существенные травмы. Девушка продемонстрировала их на своей странице в «Твиттере».

Соответствующее видео доступно на странице Бриджс в «Твиттере».

Напомним, Бриджс громко заявила о себе в интернете благодаря тому, что пришла на церемонию официального взвешивания перед поединком с Кортни в соблазнительном нижнем белье, что обсуждали не только в социальных сетях, но и на ведущих новостных порталах. Бриджс потерпела второе поражение в карьере.

Девушка-боксёр пришла на взвешивание в соблазнительном белье
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