«Мои глаза больше, чем грудь». Девушка-боксёр, позировавшая в белье, рассказала о травме

10 апреля в Лондоне прошёл вечер профессионального бокса. В его карде состоялся поединок девушек в легчайшем весе за титул по версии WBA, в котором австралийка Эбани Бриджс встретилась с Шеннон Кортни. Бриджс уступила в схватке единогласным решением судей.

В ходе схватки она пропустила серьёзные удары, которые привели к появлению огромной гематомы, закрывшей ей глаз. После поражения Бриджс поделилась впечатлениями от боя, а также рассказала о состоянии своего здоровья.

«Что я могу сказать? Я не победила, но билась со всем сердцем. Последние три раунда не могла видеть, но у меня не было и мысли о том, чтобы сдаться. Поздравляю Шеннон. Надеюсь, мы показали, что девчонки тоже могут биться жёстко. Надеюсь, всем было интересно. Мне нравится драться. Моя гематома появилась от столкновения головами. Пока никаких показов, красивого лица больше нет. Мои глаза больше, чем грудь», — приводит слова Бриджс World Boxing News.