Порье ответил на слова Макгрегора об отмене их третьего боя

Дастин Порье ответил на слова бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора о том, что их третий бой, который был запланирован на 10 июля, отменяется.

Напомним, сегодня, 12 апреля, Порье обвинил Макгрегора в том, что тот не выполнил обещание пожертвовать $ 500 тыс. в его благотворительный фонд. Это заявление очень разозлило Конора. Ирландец на своей странице в «Твиттере» сообщил об отмене поединка.

«Окей», — ответил на публикацию Макгрегора Порье, прикрепив видео с их второго поединка, в котором Дастин одержал победу нокаутом.