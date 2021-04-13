Эдди Хирн назвал дату боя Фьюри — Джошуа

Президент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что бой между действующим чемпионом мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри и обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа запланирован на 24 июля. Пока неизвестно, где пройдёт поединок.

«Стадион «Уэмбли», является одним из вариантов. Но здесь вопрос в том, сможем ли мы получить сто тысяч зрителей 24 июля.

Мы надеемся, что сумеем провести бой в Лондоне. Но сейчас трудно что-то спрогнозировать и принять решение», — цитирует Хирна Talksport.

Ранее стороны договорились о двух боях: первый станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.