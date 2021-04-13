Эдди Хирн назвал дату боя Фьюри — Джошуа

Президент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что бой между действующим чемпионом мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри и обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа запланирован на 24 июля. Пока неизвестно, где пройдёт поединок.
«Стадион «Уэмбли», является одним из вариантов. Но здесь вопрос в том, сможем ли мы получить сто тысяч зрителей 24 июля.
Мы надеемся, что сумеем провести бой в Лондоне. Но сейчас трудно что-то спрогнозировать и принять решение», — цитирует Хирна Talksport.
Ранее стороны договорились о двух боях: первый станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.
- 13 апреля 2021
-
11:00
-
10:02
-
09:00
-
05:56
- 12 апреля 2021
-
22:50
-
20:32
-
19:26
-
18:45
-
18:30
-
17:40
-
16:08
-
15:01
-
14:00
-
13:32
-
13:01
-
12:00
-
11:00
-
10:02
-
09:00
-
00:47
-
00:01
- 11 апреля 2021
-
22:43
-
21:46
-
20:51
-
19:50
-
18:49
-
17:53
-
16:55
-
15:11
-
14:13
-
13:56
-
12:57
-
11:25
-
11:17
-
09:27