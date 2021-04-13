Джон Маккарти сравнил силу удара Нганну и Уайлдера
Бывший судья UFC Джон Маккарти рассказал, кто, по его мнению, сильнее бьёт: действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну или бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер.
«Мне кажется, что Нганну бьёт сильнее. Во-первых, это замеряли панч-машиной. Во-вторых, Нганну гораздо крупнее.
Рост Уайлдера — 201 см, но в день боя он весит от 99 до 103 кг. Рост Нганну — 193 см, но он гоняет вес, чтобы влезть в 120 кг. Он просто крупнее и тяжелее. Когда ты видишь его вблизи, понимаешь, какой он монстр», — рассказал Маккарти в интервью YouTube-каналу Weighing In.
34-летний Нганну стал чемпионом UFC в тяжёлом весе, нокаутировав бывшего обладателя пояса Стипе Миочича на турнире UFC 260 в марте.
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