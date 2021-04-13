Команда Власова подала протест на судейство в бою со Смитом

Команда российского боксёра Максима Власова подала протест в WBO на судейство титульного боя с американцем Джо Смитом-младшим и на отсутствие правильной процедуры допинг-контроля. Об этом сообщил менеджер Власова Олег Богданов.
«Мы подали протест в WBO. В протесте указано, что мы не согласны с решением судей. Считаем его предвзятым, считаем, что квалификация судей не соответствует уровню титульного боя.
Также в протесте мы указали, что не было правильной процедуры допинг-контроля. У Максима вообще не был взят допинг-тест. После наших неоднократных требований врач соревнований, который не является допинговым комиссаром, отвёл Смита в какую-то необорудованную комнату, дал ему какую-то мензурку и через пять минут вышел, сказав, что всё в порядке. Как это возможно сделать за пять минут, не задействовав официальные лаборатории? Я вообще этого не понимаю. Посмотрим, что скажет WBO на этот протест», — приводит слова менеджера «Р-Спорт».
Напомним, Власов решением судей (114:114, 113:115, 112:115) уступил представителю США Джо Смиту-младшему в бою за вакантный титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO.
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