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Менеджер Нурмагомедова объяснил, почему Гэтжи не дали титульный бой после ухода Хабиба

Менеджер Нурмагомедова объяснил, почему Гэтжи не дали титульный бой после ухода Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0

Менеджер Али Абдель-Азиз, который представляет интересы экс-чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова и бывшего временного чемпиона дивизиона Джастина Гэтжи, рассказал, почему, по его мнению, американцу не дали титульный бой после ухода россиянина. Вакантный пояс оспорят Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер.

По словам Абдель-Азиза, в UFC хотят, чтобы чемпионский пояс получил боец, не проигрывавший Нурмагомедову.

«Когда мы узнали, что Чендлер будет драться с Оливейрой, я понял: UFC хочет получить чемпиона, который не проигрывал Хабибу. Если парень, проигравший Хабибу, становится чемпионом, то нужно больше времени, чтобы Хабиба забыли, ведь так?» — приводит слова менеджера издание MMA Junkie.

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