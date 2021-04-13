Менеджер Нурмагомедова объяснил, почему Гэтжи не дали титульный бой после ухода Хабиба
Менеджер Али Абдель-Азиз, который представляет интересы экс-чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова и бывшего временного чемпиона дивизиона Джастина Гэтжи, рассказал, почему, по его мнению, американцу не дали титульный бой после ухода россиянина. Вакантный пояс оспорят Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер.
По словам Абдель-Азиза, в UFC хотят, чтобы чемпионский пояс получил боец, не проигрывавший Нурмагомедову.
«Когда мы узнали, что Чендлер будет драться с Оливейрой, я понял: UFC хочет получить чемпиона, который не проигрывал Хабибу. Если парень, проигравший Хабибу, становится чемпионом, то нужно больше времени, чтобы Хабиба забыли, ведь так?» — приводит слова менеджера издание MMA Junkie.
Рекомендуем вам
- 13 апреля 2021
-
17:11
-
16:00
-
15:30
-
15:01
-
14:01
-
13:02
-
12:00
-
11:00
-
10:02
-
09:00
-
05:56
- 12 апреля 2021
-
22:50
-
20:32
-
19:26
-
18:45
-
18:30
-
17:40
-
16:08
-
15:01
-
14:00
-
13:32
-
13:01
-
12:00
-
11:00
-
10:02
-
09:00
-
00:47
-
00:01
- 11 апреля 2021
-
22:43
-
21:46
-
20:51
-
19:50
-
18:49
-
17:53
-
16:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам