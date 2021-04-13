Кунченко: не знаю, успею ли я на бой, но в случае необходимости его перенесут

Российский боец Алексей Кунченко (20-2) из команды «Архангел Михаил» продолжает подготовку к дебюту в Гран-При PFL, где его первым соперником станет бразилец Глейсон Тибау (35-14).



Свою подготовку Кунченко проходит в Казахстане, где рассчитывает получить рабочую визу в США. Документы уже находятся в консульстве, однако собеседование до сих пор не состоялось.



«По визе пока не решён вопрос – из-за эпидемиологической ситуации меня не могут принять. До боя осталось всего две недели, меня это беспокоит, но мне сказали держать себя в форме и тренироваться, а они разберутся сами. Не знаю, успею ли я на бой, но в случае необходимости его перенесут – мы это уже обсуждали.

Хочется быстрее выйти в клетку – у меня получился годовой простой – хотя особого волнения нет. Возможно, что этот год был мне дан для того, чтобы восстановиться, привести здоровье в порядок и хорошо показать себя в Гран-при», — рассказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.