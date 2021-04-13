Вадим Немков может перейти в тяжёлый вес

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков не исключил, что в скором времени перейдёт в тяжёлую весовую категорию. По его словам, гонять вес становится всё сложнее.
«Да, всё чаще и чаще себя представляю в тяжёлом весе. В голове есть эти моменты. Всё тяжелее становится гонять вес. Если переходить в тяжи, то тоже буду держать диету», — приводит слова Немкова ТАСС.
Напомним, что чемпионом Bellator в тяжёлом весе является Райан Бейдер. Немков уже побеждал американца. В минувшем году он нокаутировал Райана, и, таким образом, отобрал у него пояс в полутяжёлом весе.
Напомним также, что в предстоящие выходные Вадиму предстоит первая защита титула. В четвертьфинале Гран-при Bellator он встретится с Филом Дэвисом. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу Bellator 257.
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