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30-й юбилейный турнир «ММА Серии» пройдёт 17 апреля

30-й юбилейный турнир «ММА Серии» пройдёт 17 апреля
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

17 апреля в Калининграде пройдёт юбилейный, 30-й турнир «ММА Серии» под названием «Куликово поле 7».

В главном поединке вечера встретятся Сергей Бобрышев и Рамазан Амиров. Вторым по значимости на турнире «ММА Серия – 30: Куликово поле 7» станет бой Никиты Кочеткова и Олега Личковахи.

«ММА Серия – 30: Куликово поле 7». Полный кард

Основной кард:

Сергей Бобрышев – Рамазан Амиров
Олег Личковаха – Никита Кочетков
Ибрагим Ильясов – Анатолий Иванов
Иван Ионичев – Михаил Тарханов
Константин Ли — Александр Махнев
Владислав Безобразов – Рустамбек Нуржанов
Грант Бабакехян – Мурад Шахбанов
Дмитрий Андрюшко – Денис Езута
Роман Карасёв – Евгений Гонтарев

Предварительный кард:

Павел Грико – Егор Климочкин
Руслан Курбанов – Дмитрий Панкратов

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