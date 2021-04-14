30-й юбилейный турнир «ММА Серии» пройдёт 17 апреля

17 апреля в Калининграде пройдёт юбилейный, 30-й турнир «ММА Серии» под названием «Куликово поле 7».

В главном поединке вечера встретятся Сергей Бобрышев и Рамазан Амиров. Вторым по значимости на турнире «ММА Серия – 30: Куликово поле 7» станет бой Никиты Кочеткова и Олега Личковахи.

«ММА Серия – 30: Куликово поле 7». Полный кард



Основной кард:



Сергей Бобрышев – Рамазан Амиров

Олег Личковаха – Никита Кочетков

Ибрагим Ильясов – Анатолий Иванов

Иван Ионичев – Михаил Тарханов

Константин Ли — Александр Махнев

Владислав Безобразов – Рустамбек Нуржанов

Грант Бабакехян – Мурад Шахбанов

Дмитрий Андрюшко – Денис Езута

Роман Карасёв – Евгений Гонтарев



Предварительный кард:



Павел Грико – Егор Климочкин

Руслан Курбанов – Дмитрий Панкратов