30-й юбилейный турнир «ММА Серии» пройдёт 17 апреля
17 апреля в Калининграде пройдёт юбилейный, 30-й турнир «ММА Серии» под названием «Куликово поле 7».
В главном поединке вечера встретятся Сергей Бобрышев и Рамазан Амиров. Вторым по значимости на турнире «ММА Серия – 30: Куликово поле 7» станет бой Никиты Кочеткова и Олега Личковахи.
«ММА Серия – 30: Куликово поле 7». Полный кард
Основной кард:
Сергей Бобрышев – Рамазан Амиров
Олег Личковаха – Никита Кочетков
Ибрагим Ильясов – Анатолий Иванов
Иван Ионичев – Михаил Тарханов
Константин Ли — Александр Махнев
Владислав Безобразов – Рустамбек Нуржанов
Грант Бабакехян – Мурад Шахбанов
Дмитрий Андрюшко – Денис Езута
Роман Карасёв – Евгений Гонтарев
Предварительный кард:
Павел Грико – Егор Климочкин
Руслан Курбанов – Дмитрий Панкратов
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