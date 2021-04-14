Дэвис: для меня взять пояс важнее, чем взять реванш у Немкова

Претендент на чемпионский пояс Bellator в полутяжёлой весовой категории Фил Дэвис поделился ожиданями от боя с действующим чемпионом россиянином Вадимом Немковым.
«Важнее вернуть титул или взять реванш у Немкова? Всё это может случиться в одном поединке. Но если серьёзно, для меня важнее пояс. Нынешний турнир совершенно безумный. Победить Немкова и завоевать титул будет здорово. Но нынешний Гран-при даст понять, кто есть кто в нашем дивизионе. Этот турнир запомнят.
Хорошо ли я знаю Немкова с учётом того, что мы уже дрались? Полагаю, что выходить на бой с такими мыслями ошибочно. Нельзя думать, будто знаешь, что будет делать соперник. Отношусь к этому, как к совершенно новому поединку. Я не могу недооценивать Вадима и думать, что он не прибавил в том или ином компоненте. Реванши тем и отличаются, что эти поединки проходят совершенно иначе», — сказал Дэвис на пресс-конференции.
- 14 апреля 2021
-
23:38
-
23:12
-
22:31
-
22:24
-
22:11
-
21:28
-
20:35
-
19:27
-
18:24
-
16:42
-
16:01
-
14:38
-
14:31
-
14:04
-
13:23
-
13:01
-
12:40
-
12:00
-
11:50
-
11:01
-
10:40
-
10:00
-
09:00
-
00:35
- 13 апреля 2021
-
23:37
-
22:58
-
21:24
-
20:47
-
20:16
-
19:15
-
18:48
-
17:59
-
17:11
-
16:00
-
15:30