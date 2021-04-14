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Дэвис: для меня взять пояс важнее, чем взять реванш у Немкова

Дэвис: для меня взять пояс важнее, чем взять реванш у Немкова
Бокс/ММА / Bellator 0
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Претендент на чемпионский пояс Bellator в полутяжёлой весовой категории Фил Дэвис поделился ожиданями от боя с действующим чемпионом россиянином Вадимом Немковым.

«Важнее вернуть титул или взять реванш у Немкова? Всё это может случиться в одном поединке. Но если серьёзно, для меня важнее пояс. Нынешний турнир совершенно безумный. Победить Немкова и завоевать титул будет здорово. Но нынешний Гран-при даст понять, кто есть кто в нашем дивизионе. Этот турнир запомнят.

Хорошо ли я знаю Немкова с учётом того, что мы уже дрались? Полагаю, что выходить на бой с такими мыслями ошибочно. Нельзя думать, будто знаешь, что будет делать соперник. Отношусь к этому, как к совершенно новому поединку. Я не могу недооценивать Вадима и думать, что он не прибавил в том или ином компоненте. Реванши тем и отличаются, что эти поединки проходят совершенно иначе», — сказал Дэвис на пресс-конференции.

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