Дэвис: для меня взять пояс важнее, чем взять реванш у Немкова

Претендент на чемпионский пояс Bellator в полутяжёлой весовой категории Фил Дэвис поделился ожиданями от боя с действующим чемпионом россиянином Вадимом Немковым.

«Важнее вернуть титул или взять реванш у Немкова? Всё это может случиться в одном поединке. Но если серьёзно, для меня важнее пояс. Нынешний турнир совершенно безумный. Победить Немкова и завоевать титул будет здорово. Но нынешний Гран-при даст понять, кто есть кто в нашем дивизионе. Этот турнир запомнят.



Хорошо ли я знаю Немкова с учётом того, что мы уже дрались? Полагаю, что выходить на бой с такими мыслями ошибочно. Нельзя думать, будто знаешь, что будет делать соперник. Отношусь к этому, как к совершенно новому поединку. Я не могу недооценивать Вадима и думать, что он не прибавил в том или ином компоненте. Реванши тем и отличаются, что эти поединки проходят совершенно иначе», — сказал Дэвис на пресс-конференции.