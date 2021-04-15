Ягшимурадов: какой у меня стиль боя? Если честно, я сам иногда себя не понимаю

Туркменский боец Довлетджан Ягшимурадов на пресс-конференции перед поединком с американцем Кори Андерсоном на турнире Bellator 257 рассказал о своём стиле боя и поделился, с кем из участников Гран-при хотел бы встретиться.
«Какой у меня стиль боя? Если честно, я сам иногда себя не понимаю. Непонятный стиль, так коротко скажу. Корявый. Адаптируюсь под соперника, так можно сказать. У меня соперник с большим именем? Я не могу прогнозировать, как пройдёт этот бой. Что я буду делать? Драться!
Меня сразу бросили под именитых бойцов? У меня никакого груза ответственности нет. Грузовики, говорите? Ничего страшного, мы тоже не маленькие. Имена, да, известные. Распиаренные. Но я тоже дрался не в простой лиге, с непростыми соперниками. Всё будет хорошо. С кем из участников Гран-При я хотел бы встретиться? Не знаю, мне всегда нравилось, как дерётся Ромеро. Уважаю этого бойца. Наверное, с ним.
Как закончились отношения с АСА? У меня закончился контракт, но мне предложили провести ещё один бой. Но в связи с пандемией мне не удалось выехать в Россию. И мы договорились с руководством лиги, что пояс будет вакантным, а меня отпустили в Bellator», — рассказал Ягшимурадов.
В ночь со 16 на 17 апреля мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 257. В главном событии вечера сразятся действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории россиянин Вадим Немков и претендент на пояс Фил Дэвис. В основном карде Ягшимурадов встретится с Андерсоном.
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