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Кормье встал на защиту Стерлинга, хваставшегося поясом UFC после дисквалификации Петра Яна

Кормье встал на защиту Стерлинга, хваставшегося поясом UFC после дисквалификации Петра Яна
Бокс/ММА / UFC 0
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поддержал обладателя пояса в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга. В марте Стерлинг в титульном поединке победил Петра Яна, после того как россиянина дисквалифицировали за запрещённый удар коленом в голову, и стал чемпионом UFC.

“Все накинулись на Стерлинга, когда он завоевал пояс. Его критиковали за фотографии (с поясом. — Прим. «Чемпионата»), он пытался защищаться, но затем решил не сопротивляться. Сейчас Стерлинг постоянно фотографируется так, он всем утёр нос. Он утёр нос, потому что в его руках пояс.

Он проведёт операцию и сам решит, когда вернуться. А всем, кто критиковал его, несмотря на то что он пропустил запрещённый удар, придётся смириться с тем, что пояс у него”, — рассказал Кормье в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

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