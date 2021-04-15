Суд закрыл дело против Конора Макгрегора, который якобы оголялся перед замужней женщиной
Французские власти ввиду отсутствия доказательств закрыли дело против бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора, который подозревался в эксгибиционизме. Об этом сообщает издание TMZ.
Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор якобы приставал к замужней женщине в одном из баров на острове Корсика (Франция). Скандальный инцидент случился в сентябре 2020 года. По данным источника, бывший чемпион UFC оголился перед девушкой, которая направлялась в туалет. При этом ирландец был в сопровождении телохранителей. Также сообщалось, что Конор в этот момент был пьян. Тогда полиция задержала Макгрегора, но вскоре отпустила без предъявления обвинений. Конор отрицал все обвинения.
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