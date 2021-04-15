Менеджер Емельяненко дал прогноз на бой Александра с Джиганом

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, поделился ожиданиями от поединка подопечного с известным рэпером Джиганом. Ранее Емельяненко и Джиган договорились о бое, однако пока неизвестно, где и когда он пройдёт.

«Бой Александра Емельяненко и Джигана — одно из самых громких событий в российской среде единоборств. У Александра огромная спортивная аудитория, Денис — популярный артист с большой фан-базой. Поединок объединит эти две группы и соберёт колоссальные просмотры. Уверен, что это будет одно из самых просматриваемых противостояний.

Лично для меня тут интриги мало: думаю, что Саша одержит уверенную победу в начале поединка. Однако и Джиган — немаленький парень, а «лакипанч» всегда может найти свою цель.

Что касается гонораров, я не могу их разглашать, но скажу так: это будет одно из самых дорогих противостояний в России. Но уверен: оно того стоит. Уже сейчас мы видим ажиотаж перед этим боем. Его обсуждают все, а ведь контракт ещё даже не подписан», — приводит слова менеджера «Всепроспорт».