Ислам Мамедов подписал контракт с Bellator. Он может провести дебютный бой в июле

Российский боец смешанных единоборств Ислам Мамедов подписал контракт с Bellator, сообщает MMA Junkie со ссылкой на заявление экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Мамедов — представитель его команды.

По данным источника, он может провести дебютный бой в июле. Точная дата и имя соперника Мамедова остаются неизвестны. На том же турнире может выступить двоюродный брат Хабиба Усман, дебютировавший в промоушене в начале апреля.

«Надеюсь, в июле мы сможем увидеть зрителей. Очень жду, когда смогу встретиться с фанатами Bellator, которые будут поддерживать Усмана и Ислама», — сказал Хабиб.

На счету 31-летнего Ислама Мамедова 19 побед и ни одного поражения. Ранее он выступал в PFL и UAE Warriors.