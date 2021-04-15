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Ислам Мамедов подписал контракт с Bellator. Он может провести дебютный бой в июле

Ислам Мамедов подписал контракт с Bellator. Он может провести дебютный бой в июле
Бокс/ММА / Bellator 0

Российский боец смешанных единоборств Ислам Мамедов подписал контракт с Bellator, сообщает MMA Junkie со ссылкой на заявление экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Мамедов — представитель его команды.

По данным источника, он может провести дебютный бой в июле. Точная дата и имя соперника Мамедова остаются неизвестны. На том же турнире может выступить двоюродный брат Хабиба Усман, дебютировавший в промоушене в начале апреля.

«Надеюсь, в июле мы сможем увидеть зрителей. Очень жду, когда смогу встретиться с фанатами Bellator, которые будут поддерживать Усмана и Ислама», — сказал Хабиб.

На счету 31-летнего Ислама Мамедова 19 побед и ни одного поражения. Ранее он выступал в PFL и UAE Warriors.

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