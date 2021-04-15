Костя Цзю отреагировал на идею свести в ринге своего сына и сына Рикки Хаттона

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю отреагировал на идею организации поединка Тима Цзю с сыном бывшего чемпиона мира Рикки Хаттона Кэмпбеллом Хаттоном.

«Кэмпбелл еле выиграл свой первый бой. Но я думаю, что это продаваемый бой. А там посмотрим», — передаёт слова Цзю-старшего корреспондент «Чемпионата» Алла Князева.

Кэмпбелл Хаттон пока провёл на профессиональном ринге только один поединок. В профи он дебютировал в марте 2021 года, когда единогласным решением судей победил Хесуса Руиса.

Напомним, что Костя Цзю и Рикки Хаттон встретились 4 июня 2005 года. Победу тогда одержал британец, отобравший у Цзю-старшего звание чемпиона мира. После этого Константин завершил профессиональную карьеру.