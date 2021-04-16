Тайсон Фьюри рассказал, в чём секрет его побед
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC британец Тайсон Фьюри рассказал, в чём заключается секрет его побед. На счету 32-летнего Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе.
По мнению боксёра, всё дело в правильном менталитете.
«Я никогда не считал, что побеждает тот, кто усерднее тренируется. Или тот, кто серьёзнее посвящает себя спорту. Это ерунда.
Победы, титулы — всё дело в менталитете. Чемпион становится тот, у кого есть нужный менталитет. Я знаю многих, кто тренируется усерднее меня. Знаю, что есть те, кто бьёт сильнее меня, у кого лучше растяжка или прыгучесть. Но им не побить меня, потому что я лучше», — рассказал он в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.
Рекомендуем вам
- 16 апреля 2021
-
09:00
-
00:55
-
00:29
- 15 апреля 2021
-
23:36
-
22:45
-
22:39
-
21:20
-
20:40
-
19:58
-
18:18
-
17:12
-
16:31
-
16:02
-
15:23
-
14:42
-
13:28
-
12:02
-
11:00
-
10:08
-
09:00
-
06:53
-
06:29
-
06:04
-
05:48
-
03:52
-
03:28
-
00:48
- 14 апреля 2021
-
23:38
-
23:12
-
22:31
-
22:24
-
22:11
-
21:28
-
20:35
-
19:27
Партнерский контент
Рекомендуем вам