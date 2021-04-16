Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тайсон Фьюри рассказал, в чём секрет его побед

Тайсон Фьюри рассказал, в чём секрет его побед
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC британец Тайсон Фьюри рассказал, в чём заключается секрет его побед. На счету 32-летнего Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе.

По мнению боксёра, всё дело в правильном менталитете.

«Я никогда не считал, что побеждает тот, кто усерднее тренируется. Или тот, кто серьёзнее посвящает себя спорту. Это ерунда.

Победы, титулы — всё дело в менталитете. Чемпион становится тот, у кого есть нужный менталитет. Я знаю многих, кто тренируется усерднее меня. Знаю, что есть те, кто бьёт сильнее меня, у кого лучше растяжка или прыгучесть. Но им не побить меня, потому что я лучше», — рассказал он в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021