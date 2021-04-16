Источник: в Дагестане задержали экс-бойца UFC Антигулова. У него нашли оружие

Российский боец смешанных единоборств Гаджимурад Антигулов, ранее выступавший в UFC, задержан в Махачкале (Дагестан). Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
Сообщается, что при обыске у Антигулова обнаружили пистолет. Причины оперативных мероприятий в адрес российского спортсмена в настоящий момент выясняются.
Напомним, в декабре 2020 года Гаджимурад Антигулов стал фигурантом скандала. Он устроил драку на свадьбе в Дагестане. Ссора произошла из-за алкоголя: на столах его не было, но Антигулов решил выпить. К его столу несколько раз подходили и просили убрать алкоголь, но боец отказывался, и в какой-то момент у него не выдержали нервы: Антигулов напал на одного из гостей, но ему дали сдачи. Конфликт удалось погасить без привлечения полиции.
Антигулов выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. Последний поединок он провёл в октябре 2020 года, уступив соотечественнику Максиму Гришину на турнире UFC в Абу-Даби. Всего на его счету 28 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 20 побед и потерпел восемь поражений.
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