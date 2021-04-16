Отец Фьюри рассказал о ситуации вокруг боя сына с Джошуа

Джон Фьюри, отец действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC британца Тайсона Фьюри, рассказал, как обстоят дела с планируемым поединком сына с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Ранее стороны договорились о двух боях, однако пока неизвестно, где и когда пройдёт первый поединок.

«Эдди Хирн (промоутер. — Прим. «Чемпионата») объездил весь мир, пытаясь продать этот бой. Никто не хочет инвестировать, потому что сейчас неподходящее время для бизнеса. Они хотят зарабатывать на этом деньги, но время не позволяет им делать это.

Мы согласны провести этот бой в июне или в июле. Мы ждём контракта, места, даты. Мы подпишем. Мы готовы к работе. Нам не нужен длительный тренировочный сбор, мы можем справиться в ближайшие пять недель. Тайсон будет сражаться где угодно, с Джошуа или кем угодно. Где бы ни устроили этот бой, Тайсон будет рад участвовать», — цитирует Фьюри-старшего Sky Sports.