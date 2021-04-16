Сауль Альварес признался, что разочаровался в де ла Хойе

Чемпион мира по версиям WBC и WBA Super во втором среднем весе Сауль Альварес признался, что причиной прекращения сотрудничества с промоутерской компанией Golden Boy стало разочарование её владельцем Оскаром де ла Хойей.

«На определённом этапе де ла Хойя меня разочаровал. Бывают люди, которые ищут выгоду только для себя. Они говорят, что являются моими друзьями, называют нас всех семьёй, но на самом деле это не так. Мы же преданные.

Я не хочу сказать, что мной манипулировали, но они пытались играть со мной. Говорили одно, потом другое. Я осознал это три или четыре года назад, ещё до подписания контракта с DAZN у меня были проблемы с Golden Boy. Я был не согласен со многим, что они делали. Вместе с тем, вместе мы сделали и много хороших поединков



Но всегда хорошо быть самому себе хозяином. Никто на тебя не давит, никто не пытается манипулировать. Не хочу об этом говорить. В любом случае, пребывать в статусе свободного агента великолепно", — приводит слова мексиканца BoxingScene.