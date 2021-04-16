Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Все билеты на третий поединок Макгрегора с Порье были проданы за несколько секунд

Все билеты на третий поединок Макгрегора с Порье были проданы за несколько секунд
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Президент UFC Дана Уайт на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что все билеты на турнир UFC 264, в главном событии которого встретятся бывший чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион промоушена в лёгком весе Дастин Порье, были проданы за несколько секунд.

«Бум. Увидимся в Вегасе», — написал Уайт. К записи было прикреплено фото с изображением Конора и Порье, на снимок наложена запись, в которой сказано, что 20800 билетов было продано за несколько секунд.

Соответствующий пост доступен на странице Даны Уайта в «Инстаграме».

Напомним, что турнир UFC 264 состоится 10 июля. Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут уже третий поединок. Впервые они бились в 2014 году, тогда победил ирландец, в январе 2021 года Порье взял у Макгрегора реванш.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021