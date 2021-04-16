Все билеты на третий поединок Макгрегора с Порье были проданы за несколько секунд

Президент UFC Дана Уайт на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что все билеты на турнир UFC 264, в главном событии которого встретятся бывший чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион промоушена в лёгком весе Дастин Порье, были проданы за несколько секунд.

«Бум. Увидимся в Вегасе», — написал Уайт. К записи было прикреплено фото с изображением Конора и Порье, на снимок наложена запись, в которой сказано, что 20800 билетов было продано за несколько секунд.

Соответствующий пост доступен на странице Даны Уайта в «Инстаграме».

Напомним, что турнир UFC 264 состоится 10 июля. Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут уже третий поединок. Впервые они бились в 2014 году, тогда победил ирландец, в январе 2021 года Порье взял у Макгрегора реванш.