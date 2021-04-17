«Ты ни одного удара мне не нанёс». Ломаченко и Усик весело «подрались» в компьютерной игре

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик весело провели досуг. Боксёры стали соперниками в игре жанра файтинга Tekken 7. Герои, управляемые Ломаченко и Усиком, проводили битвы один на один.
Причём спортсмены были достаточно эмоциональны, о чём свидетельствует видео, выложенное в «Инстаграме» Василием Ломаченко.
«Ты ни одного удара мне не нанёс», — воскликнул Ломаченко, а затем добавил: «А чего ты меня бьёшь?». На это Усик с удивлением ответил: «А чего я тебя не должен бить?». Тогда Василий заметил, что в игре идёт третий раунд.
Затем Ломаченко сравнил Усика со своим сыном. «Ты как мой Толик, одним ударом», — сказал украинец.
Видео битвы Ломаченко и Усика доступно на странице Василия в «Инстаграме».
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