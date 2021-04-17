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«Ты ни одного удара мне не нанёс». Ломаченко и Усик весело «подрались» в компьютерной игре

«Ты ни одного удара мне не нанёс». Ломаченко и Усик весело «подрались» в компьютерной игре
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
Аудио-версия:

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик весело провели досуг. Боксёры стали соперниками в игре жанра файтинга Tekken 7. Герои, управляемые Ломаченко и Усиком, проводили битвы один на один.

Причём спортсмены были достаточно эмоциональны, о чём свидетельствует видео, выложенное в «Инстаграме» Василием Ломаченко.

«Ты ни одного удара мне не нанёс», — воскликнул Ломаченко, а затем добавил: «А чего ты меня бьёшь?». На это Усик с удивлением ответил: «А чего я тебя не должен бить?». Тогда Василий заметил, что в игре идёт третий раунд.

Затем Ломаченко сравнил Усика со своим сыном. «Ты как мой Толик, одним ударом», — сказал украинец.

Видео битвы Ломаченко и Усика доступно на странице Василия в «Инстаграме».

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