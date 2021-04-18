Би-Джей Пенн: с радостью нокаутирую этого ублюдка Джейка Пола в первом раунде

Американский боец смешанных единоборств Би-Джей Пенн, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, заявил, что готов подраться с известным блогером Джейком Полом.

«Эй, Triller, пришлите мне контракт, и я с радостью нокаутирую этого ублюдка в первом раунде», — написал Пенн на своей странице в «Твиттере».

Сегодня, 18 апреля, Пол одержал победу в бою с экс-чемпионом Bellator и лиги ONE Беном Аскреном.

Аскрен впервые вышел на профессиональный боксёрский ринг. Бой прошёл в рамках главного поединка шоу Triller Fight Club. Удар Пола справа отправил Аскрена в тяжелый нокдаун, и рефери принял решение остановить поединок. Бой прошёл в Атланте (Джорджия, США) по правилам бокса с форматом 8 раундов по 2 минуты.